مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تزور مدينة بصرى الشام

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية من جنسيات متعددة مدينة بصرى الشام الأثرية للاطلاع على آثارها ومعالمها العمرانية والتاريخية.

وأعربت روجيل فورتس سائحة إسبانية في تصريح لمراسل سانا عن سعادتها بزيارة بصرى والاطلاع على عظمة الحضارات المتعاقبة فيها، بينما نوه المهندس المعماري الأمريكي كيفن مارتنكو بمقدرة الشعوب التي عاشت في المدينة سابقاً على تصميم أبنية بهذه الضخامة وخصوصاً المسرح الذي يعتبر مدرسة في فن العمارة.

ماريا ساجيك طبيبة بريطانية أشارت إلى ضرورة الحفاظ على الكنوز الأثرية في بصرى التي وصفتها بالمتحف لكثرة ما تحتويه من مواقع أثرية خلابة.

بدوره لفت ميشيل بيغو مدير شركة أسترالي إلى ما تقدمه سورية للزائر من اهتمام وترحيب.

وأكد باولو كونز الفيس سائح برتغالي ضرورة إيلاء المنظمات الدولية المهتمة بالشأن التراثي اهتماماً بالبنية الأثرية في بصرى.

بدوره لفت أيوب الصمادي الدليل السياحي المرافق إلى اهتمام وإعجاب الزوار ببصرى وآثارها وإرثها الحضاري.

مدير سياحة درعا ياسر السعدي لفت إلى أن ازدياد عدد السياح والوفود هو دليل تعافي وعودة حركة السياحة للمدينة مبدياً الاستعداد لتقديم كل الخدمات في سبيل ذلك.

رضوان الراضي

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