اندلاع حريق ضخم في الأراضي الزراعية والحراجية بريف الشيخ بدر

طرطوس-سانا

تواصل فرق الإطفاء بمؤازرة المروحيات عمليات إخماد حريق اندلع في قرية كاف الحمام ووادي صافي وسفح جبل جويدي في منطقة الشيخ بدر بطرطوس.

وبين رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر المهندس محمد العلي في تصريح لمراسلة سانا أن فرق الأطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النار أتت على كامل جبل القط، موضحاً أن الإطفائيات تحاول دون وصول النيران إلى محمية الكهف.

ولفت العلي إلى أنه نظراً لاتساع مساحة الحريق وصعوبة المنطقة تمت الاستعانة بالمروحيات لإخماد النيران في سفح جبل جويدي.

نجوى العلي

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