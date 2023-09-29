الأمن الروسي يقبض على جاسوس في القرم يعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية

موسكو-سانا

ألقى الأمن الفيدرالي الروسي القبض على أحد سكان مدينة كيرتش في القرم الروسية بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الأوكرانية، ونقله معلومات حساسة عن القوات الروسية.

وأفاد الأمن الفيدرالي في بيان اليوم وفقاً لموقع RT بأن التحقيقات خلصت إلى أن المتهم تواصل عبر برنامج للمراسلة السرية مع ضابط مخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، وقام بتصوير تحركات الآليات العسكرية الروسية، وأرسل للاستخبارات الأوكرانية فيديوهات وصورا للقوات الروسية ومواقعها.

وكان الأمن الروسي أعلن في وقت سابق عن اعتقال 5 جواسيس أوكرانيين في حزيران وتموز وآب الماضيين كانوا قد تخابروا مع الاستخبارات الأوكرانية، وزودوها بمعلومات حول مواقع وتحركات القوات الروسية.

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