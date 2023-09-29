باكستان.. مقتل شخصين وإصابة العشرات جراء انفجار جديد بمسجد قرب مدينة بيشاور

إسلام أباد-سانا

هز انفجار جديد مسجداً في باكستان أثناء صلاة الجمعة اليوم، ما أدى إلى انهيار سقفه على المصلين الذين قدر عددهم بالعشرات.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن الشرطة الباكستانية بمقتل شخصين على الأقل، وإصابة العشرات، جراء انفجار وقع بمسجد في مدينة هانغو الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة، وأدى إلى انهيار سقف المبنى، وحسب قوات الأمن المحلية قد يكون ما بين 30 و40 شخصاً محاصرين تحت الأنقاض.

وكان انفجار آخر وقع في وقت سابق اليوم قرب مسجد بولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان أسفر عن مقتل 25 شخصاً، ووقوع أكثر من 80 مصاباً.

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