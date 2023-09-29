شويغو: الوضع العسكري والسياسي العالمي يلزم بلدان رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات مسلحة قوية

موسكو-سانا

اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الوضع العسكري والسياسي بالعالم يلزم البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات مسلحة قوية قادرة على الرد السريع على كل التهديدات.

وخلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة اليوم قال شويغو وفقاً لوكالة نوفوستي: “سنبدأ اليوم الاستعدادات المشتركة للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار شعوبنا في الحرب الوطنية العظمى، والتي لا تزال الدروس المستفادة منها حاضرة أمامنا، وأهمها هو الحاجة إلى قوات مسلحة مجهزة جيداً ومدربة مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات، وهذا ما يقتضيه الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم”.

واقترح شويغو مناقشة الأجندة العالمية ومهام التعاون بين وزارات الدفاع، وسبل توسيع التفاعل وتعزيز مجالاته التقليدية، والبحث عن مجالات جديدة.

وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا وبيلاروس.

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