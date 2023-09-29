نادي الصنمين يتوج بلقب بطولة كأس محافظة درعا لكرة القدم

درعا-سانا

توج فريق الصنمين بلقب بطولة كأس درعا لكرة القدم بعد فوزه على غباغب بثلاثة أهداف دون رد.

وأعرب رئيس نادي الصنمين سليمان اللباد في تصريح لـ سانا عن فرحته بهذا الفوز الذي جاء بعد تقديم أداء منظم ومتكامل، ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق خلال البطولة.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية بدرعا جهاد المصري أن فريق الصنمين استحق الفوز باللقب بعد أدائه المميز وتجاوب اللاعبين مع التدريب والتركيز على مهارات كرة القدم الأساسية ليكون الفوز حليفه.

ليلى حسين

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