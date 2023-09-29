توكاييف: كازاخستان ملتزمة بالتعاون مع روسيا

أستانا-سانا

أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أن استخدام أسلوب الضغط بالعقوبات على الدول يأتي بنتائج عكسية، لافتاً إلى أن بلاده من جانبها ملتزمة بالتعاون الشامل مع روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن توكاييف قوله معلقا على تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي في برلين بعد لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخراً: “كازاخستان ليست مناهضة لروسيا.. بل نحن ملتزمون بشدة بالتعاون الكامل مع هذا البلد الذي تجمعنا به أطول حدود في العالم، وكما قلت في ذلك المؤتمر الصحفي: لدينا تقليد طويل من التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك العلاقات التجارية والإنسانية”.

وأشار توكاييف إلى أن الضغط بالعقوبات يأتي بنتائج عكسية تماماً فيما يتعلق بتحسين العلاقات الدولية، التي أخذت تتآكل نتيجة لتفاقم الوضع العالمي، مضيفاً: “أؤكد أن كازاخستان ليس لديها منتجات خاضعة للعقوبات والتجارة مع روسيا الاتحادية آخذة في الازدياد”.

وتابع الرئيس الكازاخستاني: “العام الماضي بلغ حجم التجارة الكازاخية الروسية 25 مليار دولار، ومؤخراً أقيم معرض “إنوبروم” التقني العلمي الروسي بنجاح في أستانا، حيث زاره وفد روسي برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين”.

وأضاف توكاييف: “أود أن أغتنم هذه الفرصة للفت الانتباه إلى دعوتي للدبلوماسيين لإيجاد أساس مقبول للطرفين في المفاوضات حول السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن العالم اقترب من النقطة الخطيرة المتمثلة في مواجهة ذات عواقب مميتة لغالبية البشرية”.

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