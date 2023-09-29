كونغو الديمقراطية.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق خاطئ لقذيفة صاروخية

كينشاسا-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، جراء إطلاق جندي -عن طريق الخطأ- لقذيفة صاروخية على ملعب في مدينة غوما شرق الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الجيش الكونغولي غيوم نجيكي قوله: إن “جندياً أطلق بشكل غير متعمد قذيفة آر بي جي سقطت في ملعب ستاد دو لونيتي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين”.

وأوضح نجيكي أن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب، ما تسبّب بإطلاق القذيفة.

يذكر أنَّ ستاد دو لونيتي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً و18 ميلاً من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن قوات إم (23) المتمردة، التي سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو منذ معاودتها حمل السلاح في أواخر عام 2021.

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