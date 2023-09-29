الأمم المتحدة: مصرع وفقدان أكثر من 2500 مهاجر في البحر المتوسط عام 2023

نيويورك-سانا

أعلنت مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين روفين مينيكديويلا أمس مصرع وفقدان أكثر من 2500 مهاجر، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي .

ونقلت وكالة فرانس برس عن مينيكديويلا قولها خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط: إنه “تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة تناهز 50 بالمئة مقارنة بـ 1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022”.

وأشارت مينيكديويلا إلى أن “الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى ليبيا ونقاط الانطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم”، وأضافت: إن “اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة”.

ودعت مينيكديويلا إلى إنشاء آلية إقليمية لإنزال وإعادة توزيع المهاجرين الواصلين عن طريق البحر.

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