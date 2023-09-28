طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، سديميا في المناطق الشرقية والبادية، وليلاً يكون الجو معتدلاً ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية صباحاً.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في أغلب المناطق وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة، وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية تتجاوز سرعتها 60 كم /سا، تثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…