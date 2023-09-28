العرض المسرحي (صدى) ضمن فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي في حماة

حماة-سانا

يواصل مهرجان الماغوط المسرحي الثقافي عروضه على خشبة المركز الثقافي في حماة الذي احتضن اليوم مسرحية “صدى” من تأليف عبد المنعم عمايري وإخراج محمود عبد الباقي.

ولفت مخرج العمل في تصريح لمراسلة سانا إلى أن نص “صدى” سلط الضوء على قصة الحب بعد الزواج والمصير الذي ينتهي إليه الحب الجميل الذي كان يغلف العلاقة الرومانسية بين الحبيبين، مبينا أنه تم تقديمها بشكل واقعي شفاف من خلال تفاصيل الحياة اليومية، وأمام مواجهة الواقع ومتطلبات الحياة تنكسر هذه العلاقة النبيلة وتتحول إلى توتر دائم بين الرجل والمرأة.

وأشار مدير ثقافة حماة سامي طه إلى أن العرض تحدث عن الحب والشك والغيرة وعلاقة الحب بالزواج والحاجة المادية والصراع الذي ينشب بسبب كل منها.

وأكد أهمية المهرجان الذي أصبح محط اهتمام المشتغلين بهذا الفن الراقي، واهتمام وزارة الثقافة في إقامة المهرجانات لإتاحة الفرص للتجارب الإبداعية لتقديم فكرها وفنها.

ويقدم المهرجان بعد يوم غد السبت ثلاثة عروض مسرحية هي “الميراث” إخراج علي عبد الحميد في ثقافي مصياف، وعرض “الكاتب” للمخرج محمد الشعراني في ثقافي سلمية، وعرض “شيطانسان” للمخرج فهد حقوق في ثقافي السقيلبية.

سهاد حسن

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