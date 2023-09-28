بتكلفة تقديرية 42.8 ملياراً.. إجازة استثمار جديدة في مجال الصناعات الكيميائية

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع صناعة حمض الفوسفور في “المدينة الصناعية بعدرا” بمحافظة ريف دمشق.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن منتجات المشروع تحظى بطلب متزايد محلياً وعالمياً، وخاصة مع تزايد الاهتمام بدعم وتنمية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي بالاعتماد على الموارد الوطنية، وخفض فاتورة الاستيراد، لافتاً إلى أن حمض الفوسفور يدخل كمادة خام في العديد من الصناعات المهمة، وأهمها في تكوين نوعين من الأسمدة المستخدمة في الزراعة سواء الآزوتية أو الفوسفاتية.

وأضاف: تصل تكلفة المشروع إلى 42.8 مليار ليرة سورية، ويتوقع أن يؤمن 135 فرصة عمل.

منار ديب

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