الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يلتقيان طلاب وطالبات مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء بطرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك بمنتدى نيشان التاسع للحضارات العالمية في الصين
2023-09-28
أكساد يعرض نتائج عمله في تنمية الزراعة خلال ورشة تشاورية في القاهرة
2023-09-28
بوليانسكي: الغرب يتعامل مع سورية والدول المحتاجة بتمييز شديد ويحاول خنقها بعقوبات غير قانونية
2023-09-28
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يطالب برفع العقوبات الغربية عن سورية
2023-09-28
السفير صباغ: واشنطن تستمر بانتهاكاتها الفاضحة بحق سورية بينما تحاضر حول احترام الميثاق والدفاع عن القانون الدولي
2023-09-27
شلاباتا: الشراكة الإستراتيجية السورية الصينية عنصر مهم في عالم متعدد الأقطاب
2023-09-27
الحوراني مكرماً في سلطنة عمان
2023-09-27
محليات
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها
2023-09-28
كهرباء درعا تنجز إصلاح شبكة محولة النواطير بطفس
2023-09-28
حملات توعية للأطفال بمخلفات الحرب المنتشرة في ريف درعا
2023-09-28
مبادرة إنسانية في طرطوس لعلاج جرحى الجيش وذوي الشهداء والفئات الأكثر احتياجاً
2023-09-28
تسهيلاً لإنجاز معاملات المكلفين بخدمة العلم والمقيمين بالخارج .. إطلاق خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين
2023-09-28
تكريم الفائزين بجوائز الدورة الـ 21 لمعرض الباسل للإبداع والاختراع
2023-09-28
افتتاح دير القديس مار أنطونيوس الكبير في صدد بريف حمص
2023-09-28
رياضة
البولندية شفيونتيك إلى ربع نهائي طوكيو للتنس
2023-09-28
الملاكم أحمد غصون يواصل تحضيراته لمواجهة بطل كوريا الجنوبية غداً في دورة الألعاب الآسيوية
2023-09-28
نيوكاسل يونايتد يفوز على مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية
2023-09-28
ريال مدريد يفوز على لاس بالماس بثنائية في الدوري الأسباني
2023-09-27
المغرب يستضيف كأس أمم إفريقيا 2025
2023-09-27
الفتوة والاتحاد يفوزان على حطين والحرية في الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-09-27
برشلونة يتعادل مع مايوركا في الليغا
2023-09-27
اقتصاد
بتكلفة تقديرية 42.8 ملياراً.. إجازة استثمار جديدة في مجال الصناعات الكيميائية
2023-09-28
بمشاركة 70 شركة… افتتاح فعاليات مهرجان حماة للتسوق
2023-09-28
بدء التعاقد مع فلاحين في حماة لإنتاج بذار القمح والشعير
2023-09-28
ارتفاع أسعار النفط
2023-09-28
يستمر ثلاثة أيام… معرض المنتجات الريفية ينطلق في حمص-فيديو
2023-09-27
أسعار الذهب في السوق المحلية
2023-09-27
إنتاج أكثر من 30 ألف طن شوندر سكري في منطقة الغاب
2023-09-27
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الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يلتقيان طلاب وطالبات مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء بطرطوس
سورية تشارك بمنتدى نيشان التاسع للحضارات العالمية في الصين
الرئيس الأسد يشارك بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع عمر بن الخطاب بمدينة اللاذقية
افتتاح دير القديس مار أنطونيوس الكبير في صدد بريف حمص
الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يلتقيان طلاب وطالبات مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء بطرطوس
2023-09-28
عيد المولد النبوي الشريف
مدرسة دار الامان بطرطوس
2023-09-28
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دمشق اليوم
تصوير: وسيم خيربك
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