روسيا تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عزم بلاده زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل الحرب الهجينة التي تتعرض لها روسيا، واستمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بيسكوف قوله اليوم حول مشروع الميزانية للعام المقبل والذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي: من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا نعيش في حالة حرب هجينة تدار ضدنا، وهذا يتطلب تكاليف كبيرة.

وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة أن الغرب يشن حرباً هجينة ضدها منذ سنوات اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعاً غير مسبوق.

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