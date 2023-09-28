بمشاركة 70 شركة… افتتاح فعاليات مهرجان حماة للتسوق

حماة-سانا

أقامت غرفة صناعة حماة بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة اليوم مهرجان حماة للتسوق في سوق مدحت باشا، ويستمر حتى السادس من شهر تشرين الأول المقبل.

رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو ذكر لمراسل سانا أن مهرجان التسوق السنوي في حماة يعرض منتجات نحو 70 شركة من مختلف المحافظات وبأسعار قريبة من تكاليف الإنتاج، مبيناً أن تجارب السنوات السابقة أثبتت أن العائلات تولي أهمية خاصة لمهرجانات التسوق بسبب توافر معظم مستلزمات الأسرة في مكان تسويقي واحد.

وأشار ممثل شركة الفجر الدولية للمعارض المنظمة للمهرجان فراس عردوس إلى أنه تمت دعوة الكثير من الشركات الصناعية والتجارية المهمة في المحافظات للمشاركة من أجل إنجاح المهرجان وتقديم حسومات واسعة للمواطنين فكان التجاوب مميزاً جدا هذا العام.

محمود شعبان مندوب شركة زهر البستان، لفت إلى أن هدفه من المشاركة هو التعريف بمنتجات شركته، والتواصل مع المستهلك، وتقديم المنتج بسعر التكلفة لتخفيف العبء المادي عن المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

فيما بين ياسين حواضرية مندوب شركة الأفراح للمنظفات أنه تم تقديم حسومات كبيرة على معظم المنتجات، إضافة إلى عرض أصناف جديدة من المنظفات.

ولفت عماد قيطاز مدير شركة قيطاز للسمون والمواد الغذائية إلى أن الشركة لها اسم كبير في السوق المحلية، وهي ليست بحاجة للدعاية أو الترويج إنما تشارك في المهرجان بهدف دعم قدرة المستهلك الشرائية لذا قدمت عروضاً وحسومات كبيرة على مختلف منتجاتها.

وبين مندوب شركة الهبشة المنتجة لمعكرونة دانا أن المهرجان يشكل فرصة للتواصل مع المنتجين والمستهلكين للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم لتطوير العمل بشكل مستمر.

ولفت عدد من المواطنين إلى أنهم يتسوقون حاجاتهم الأساسية من المهرجان بأسعار أقل من السوق، وهو يشكل فرصة للاطلاع على العروض الكثيرة واختيار ما يناسبهم إضافة إلى التعرف على الأصناف الجديدة التي طرحتها العديد من الشركات هذا العام.

سالم الحسين

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