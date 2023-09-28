وزير المالية الروسي: أموال الميزانية تكفي لتغطية جميع النفقات

موسكو-سانا

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم أن أموال الميزانية ستكون كافية بالكامل لتغطية جميع النفقات في البلاد.

ونقل موقع “ار تي” عن سيلوانوف قوله في الجلسة العامة لمنتدى موسكو المالي السابع: هناك تعبير معروف للجميع بأنه مهما كان لدى المرء من أموال فإنها لا تكفي، لكن في حالة الميزانية لدينا أموال تكفي لما هو مخطط له.

وأشار إلى أهمية إنفاق الأموال بحكمة وعقلانية ما يساهم في ترشيد الإنفاق، مبيناً أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع النقاط عند صياغة مشروع الميزانية الجديدة.

وقال سيلوانوف: لقد تم تشكيل الميزانية الروسية بشكل صحي وطبيعي والميزانية الروسية تنمو باستمرار.

وأعلنت الحكومة الروسية مؤخراً عن الميزانية العامة للأعوام 2024 حتى 2026 ، وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: إن الحكومة استندت إلى توقعات مبنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عند صياغة مشروع الموازنة للأعوام المذكورة.

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