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بيسكوف تعليقاً على اقتراح أرمينيا: من الصعب الاعتراف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية

2023-09-28

موسكو-سانا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تعليقاً على مقترح أرمينيا الاتفاق مع روسيا لحل الخلاف حول اعتراف يريفان بالمحكمة الجنائية الدولية: إنه من الصعب فهم هذه المحكمة والاعتراف بقراراتها.

وأضاف بيسكوف اليوم: تعلم أرمينيا جيداً أن روسيا ليست من المشاركين في نظام روما الأساسي، وتدرك جيداً أنه من الصعب استيعاب القرار المتخذ على أساس هذا النظام الأساسي.

وكان يغيشي كيراكوسيان الناطق باسم حكومة أرمينيا للشؤون القانونية الدولية أعلن مؤخراً أن بلاده دعت روسيا للتوقيع على اتفاق ثنائي لتسوية الخلاف حول تصديق يريفان على نظام روما الأساسي.

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