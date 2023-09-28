الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة حربية أوكرانية و26 طائرة مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي تمكن من إحباط جميع هجمات قوات كييف،وعزز مواقعه على الخطوط الأمامية، كما كبد قوات كييف خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقالت الوزارة في البيان اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة حربية أوكرانية من نوع “سو 25″، و26 طائرة مسيرة، واعترضت 4 صواريخ أطلقتها قوات كييف من منظومة هيمارس الأمريكية خلال اليوم الماضي.

كما جاء في تفاصيل البيان…

على محور دونيتسك

تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة، وتم القضاء على 190 جندياً أوكرانياً، وتدمير عدد من المركبات والآليات العسكرية.

وعلى محور زابوروجيه

أحبطت القوات الروسية محاولات الجيش الأوكراني شن هجمات، وتمكنت من القضاء على 45 جندياً.

وعلى محور جنوب دونيتسك

تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني و60 جندياً على محور كراسني ليمانسك.

وعلى محور كوبيانسك

بمقاطعة خاركوف تمكنت القوات الروسية من القضاء على نحو 50 جندياً أوكرانياً، وتدمير عدد من المركبات والآليات العسكرية.

وعلى محور خيرسون

بلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 20 جندياً.

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