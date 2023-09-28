(يداً بيد)… معرض تشكيلي في دار الرعاية الاجتماعية بالسويداء

السويداء-سانا

ضم المعرض الفني الذي افتتح اليوم في دار الرعاية الاجتماعية “بيت اليتيم” بمدينة السويداء نحو خمسين لوحة تشكيلية، حيث جاء بمبادرة من الفنانة سحر عبد الخالق ومشاركة الفنان نضال خويص.

المعرض المقام بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمستمر لمدة أسبوع تحت عنوان “يداً بيد” يتناول عبر الأعمال المقدمة فيه بالألوان الزيتية موضوعات متعددة تشمل البيئة المحلية والطبيعة والطفولة وغيرها، كما تم تخصيص زاوية فيه لتقديم تجارب نزلاء دار الرعاية الاجتماعية.

وذكرت الفنانة عبد الخالق في تصريح لمراسل سانا أن فكرة المعرض جاءت بغية لفت النظر إلى دار الرعاية الاجتماعية انطلاقاً من أهميتها وما تقدمه من خدمات، مبينة أنه سيتم تخصيص جزء من اللوحات التي تباع لدعم الدار.

وأشار الفنان نضال خويص إلى أهمية المعرض الذي تنوعت موضوعاته لإطلاع نزلاء الدار على تجربة ثقافية تشكيلية وتعزيز الذوق الفني لديهم وتشجيع المهتمين منهم في هذا المجال.

ولفت رئيس مجلس إدارة دار الرعاية الاجتماعية “بيت اليتيم” سليم غانم إلى أن المعرض تأكيد على حالة التعاون بين الدار ومختلف الفعاليات ومنها الثقافية ويكتسب أهمية لتشجيع المواهب الفنية التي تحتضنها الدار.

وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس سامر بحصاص: إن المعرض يأتي في إطار الدعم للدار لتكون مركز إشعاع ثقافي فني، مبيناً أن اللوحات المقدمة تعكس حالة جمالية، وخاصة فيما يتعلق منها بالتراث المحلي.

عمر الطويل

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