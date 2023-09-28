إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك وكورسك

موسكو-سانا

أعلن حاكما مقاطعتي بريانسك وكورسك غرب روسيا ألكسندر بوغوماز ورومان ستاروفويت عن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين اليوم فوق أراضي المقاطعتين.

وقال بوغوماز في صفحته على تلغرام: “دمرت قوات الدفاع الجوي مسيرة عند اقترابها من مدينة بريانسك ولم تقع إصابات أو أضرار”.

كما قال ستاروفويت على تلغرام: “أسقطت قوات الدفاع الجوي صباح اليوم مسيرة أوكرانية بالقرب من قرية ماكاروفكا بمنطقة كورتشاتوفسكي، ولم تقع إصابات أو أضرار”.

وتقع في مدينة كورتشاتوف، وهي المركز الإداري لمنطقة كورتشاتوفسكي محطة كورسك الكهروذرية على بعد 130 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency