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بوليتيكو: خلافات بين البنتاغون والخارجية الأمريكية حول استمرار دعم كييف

2023-09-28

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن وجود خلافات كبيرة بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين حول الاستمرار في دعم النظام الأوكراني بالأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الأمريكية والبنتاغون يتحركان باتجاهين مختلفين بشأن الاستمرار بدعم نظام كييف، بالاستناد إلى وجهات نظر مختلفة.

وبينت الصحيفة أن الخارجية الأمريكية تدرس إمكانية توريد أسلحة جديدة إلى كييف، فيما يتبع البنتاغون نهجاً أكثر حذراً.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في وقت سابق أن دعم الأمريكيين لإرسال الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى أوكرانيا انخفض منذ بداية الأزمة العام الماضي.

وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أن أي أسلحة قد تصل لكييف ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.

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