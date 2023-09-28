28 أيلول 2000- بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد اقتحام وزير الحرب الإسرائيلي أرئيل شارون المسجد الأقصى المبارك

دمشق-سانا
1238- توقيع معاهدة لتسليم مدينة بلنسية لمملكة أراغون في الأندلس بعد حصار شديد للمدينة.
1542- المستكشف البرتغالي جواو رودريغيز كابريلو يصل إلى ما يسمى اليوم سان دييغو في كاليفورنيا الأمريكية.
1939- بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في الحرب العالمية الثانية.
1950- انضمام إندونيسيا إلى الأمم المتحدة.
1960- انضمام مالي والسنغال إلى الأمم المتحدة.
2000- بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد اقتحام وزير الحرب الإسرائيلي أرئيل شارون المسجد الأقصى المبارك.
من مواليد هذا اليوم:
551 ق.م- كونفوشيوس، فيلسوف صيني.
1841- جورج كليمانصو، رئيس وزراء فرنسا.
1945- فوساكو شيغينوبو، زعيمة الجيش الأحمر الياباني.
1947- شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش.
من وفيات هذا اليوم:
1895- لوي باستير، عالم أحياء دقيقة وكيمياء وفيزياء فرنسي.
1927 – فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924.
1978- البابا يوحنا بولس الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
أعياد ومناسبات:
يوم المعلم في الفلبين.
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