28 أيلول 2000- بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد اقتحام وزير الحرب الإسرائيلي أرئيل شارون المسجد الأقصى المبارك

دمشق-سانا

1238- توقيع معاهدة لتسليم مدينة بلنسية لمملكة أراغون في الأندلس بعد حصار شديد للمدينة.

1542- المستكشف البرتغالي جواو رودريغيز كابريلو يصل إلى ما يسمى اليوم سان دييغو في كاليفورنيا الأمريكية.

1939- بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في الحرب العالمية الثانية.

1950- انضمام إندونيسيا إلى الأمم المتحدة.

1960- انضمام مالي والسنغال إلى الأمم المتحدة.

2000- بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد اقتحام وزير الحرب الإسرائيلي أرئيل شارون المسجد الأقصى المبارك.

من مواليد هذا اليوم:

551 ق.م- كونفوشيوس، فيلسوف صيني.

1841- جورج كليمانصو، رئيس وزراء فرنسا.

1945- فوساكو شيغينوبو، زعيمة الجيش الأحمر الياباني.

1947- شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش.

من وفيات هذا اليوم:

1895- لوي باستير، عالم أحياء دقيقة وكيمياء وفيزياء فرنسي.

1927 – فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924.

1978- البابا يوحنا بولس الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

أعياد ومناسبات:

يوم المعلم في الفلبين.

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