القوات الروسية تسقط طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك

موسكو-سانا

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “تم صباح اليوم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، حيث اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك”.

وأعلنت الوزارة أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات الروسية على محور زابوروجيه، وقالت: “في الوقت الذي تواصل فيه قوات كييف هجماتها الفاشلة على محور زابوروجيه، قرر عدد من الجنود الأوكرانيين تسليم أنفسهم للقوات الروسية في منطقتي رابوتينو وبياتيكاتكي على محور زابوروجيه”.

وأوضحت الوزارة أن الجنود الأوكرانيين بعد إدراكهم أن المعدات العسكرية التي توفرها الدول الغربية مبالغ في قدراتها أصبحوا يختارون الاستسلام للقوات الروسية، بدلا عن الموت في ساحة المعركة دون أي جدوى.

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