ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية، وشح المعروض العالمي.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 16 سنتاً إلى 96.71 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً إلى 93.88 دولاراً.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير التوقعات.

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