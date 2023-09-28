نيوكاسل يونايتد يفوز على مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية

لندن-سانا

تغلب فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

ويدين نادي نيوكاسل يونايتد بالفضل في انتصاره لمهاجمه السويدي ألكسندر إيساك الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 53 من عمر المباراة على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل.

وكان المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا اعتمد على مجموعة من اللاعبين البدلاء، بسبب معاناة الفريق كثرة الإصابات في الآونة الأخيرة.

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