حركة النهضة السلوفاكية: حلف الناتو منظمة إرهابية

براتسلافا-سانا

وصفت حركة النهضة السلوفاكية حلف شمال الأطلسي “ناتو” بأنه منظمة إرهابية، ودعت سلوفاكيا للانسحاب من هذا الحلف وإعلان الحياد بشكل مشابه للنمسا المجاورة.

وشددت الحركة في بيان اليوم قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة السبت القادم على أن سلوفاكيا دولة ذات سيادة وليست مستعمرة، ولهذا يجب أن تحظى بموقع متساو في العلاقات الخارجية، وتنظيم استفتاء للانسحاب من الناتو ومن الاتحاد الأوروبي أيضا.

وأكدت الحركة معارضتها أي وجود عسكري أجنبي في الأراضي السلوفاكية، وعلى ضرورة إلغاء اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، ووقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

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