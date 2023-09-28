ريال مدريد يفوز على لاس بالماس بثنائية في الدوري الأسباني

مدريد-سانا

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه لاس بالماس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

سجل هدفي ريال مدريد كل من اللاعبين إبراهيم دياز وخوسيلو في الدقيقتين 47 و54 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني خلف المتصدر جيرونا بنقطة وحيدة بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

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