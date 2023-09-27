المغرب يستضيف كأس أمم إفريقيا 2025

القاهرة-سانا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أن المغرب فاز بحق استضافة كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027.

وأوضحت اللجنة التنفيذية للكاف خلال اجتماعها بالقاهرة اليوم أن المغرب سيحتضن النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء الماضي من سباق الترشح لنسخة 2025، ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين اليوم بهدف دعم ترشح بلد أسود الأطلس لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015 لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى سحبها منه.

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