إيران تطالب بوقف الإجراءات القسرية الأحادية على حساب الدول النامية

نيويورك-سانا

طالب مستشار وزير الخارجية الإيراني محمد صادق فضلي بتغيير الظروف السائدة في المجتمع الدولي عبر وقف الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تمارس على حساب الدول النامية.

وقال فضلي خلال الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة الـ 77 المنعقد في نيويورك: إن “إيران تؤكد أهمية دعم التعددية والوحدة والتماسك بين الدول الأعضاء”، مشيراً إلى أهمية القضايا المتعلقة بالبيئة وضرورة عقد مؤتمرات دولية لمكافحة ظاهرة الأتربة والغبار كما أنها تحرص على تشكيل تحالفات إقليمية ودولية بهذا الخصوص.

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