إصابة ثمانية أشخاص جراء حريق مصنع للكيماويات في الهند

نيودلهي-سانا

أصيب ثمانية أشخاص على الأقل اليوم بجروح نتيجة اندلاع حريق هائل بمصنع للكيماويات في ولاية البنجاب شمال الهند.

ونقلت وكالة شينخوا عن شرطة الولاية قولها في بيان اليوم: “إن حريقاً اندلع بمصنع بمنطقة موهالي غرب شانديغار عاصمة البنجاب رافقه دوي انفجارات ضخمة، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، أربعة منهم إصابتهم خطرة”، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبة في محاولة إخماد النيران.

وأوضحت الشرطة أنها فتحت على الفور تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

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