وزير النفط: الإسراع بتقديم دراسات لزيادة الإنتاج في مناجم الفوسفات

حمص-سانا

أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور ضرورة تقديم دراسات سريعة لزيادة الإنتاج في مناجم الفوسفات في حمص، لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على متابعة عمليات استخراج وإنتاج ونقل الفوسفات الخام بكل مفاصلها بهدف الحصول على منتج فوسفاتي مركز قابل للتصدير.

ودعا الوزير خلال جولته اليوم على مناجم جنوب الأبتر وخنيفيس بحمص إلى رفع وتيرة العمل وتحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية والاستفادة من جميع منتجات المناجم والمعامل، بما يعزز الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني، منوهاً بجهود العاملين في هذا القطاع، وخاصة في ظل ظروف العمل القاسية، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بتأمين كل مستلزمات العمل لزيادة الإنتاج.

وكان وزير النفط ناقش مع كادر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والشركة العامة للفوسفات والمناجم في حمص اليوم الوضع الحالي للعمل وآفاق تطويره في المرحلة القادمة، مؤكداً على ضرورة وضع خطط وبرامج عمل بما يتجاوز الصعوبات ويعزز الأداء والكفاءة ويحسن استثمار الإمكانات والموارد المتاحة.

محمد كركوش

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