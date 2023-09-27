صيانة طرق في بلدة الحارة بدرعا بقيمة 50 مليون ليرة

درعا-سانا

أنهى مجلس بلدة الحارة بريف درعا الشمالي أعمال صيانة بعض الطرقات بقيمة 50 مليون ليرة.

رئيس مجلس البلدة محمد الجراد أوضح في تصريح لـ سانا اليوم أن الصيانة شملت تعبيداً بالمجبول الإسفلتي وبالحجر المكسر “الستوك” لبعض الطرقات في الحي الغربي-حي الخزان، وذلك بهدف تحسين حركة مرور الآليات والأشخاص.

وأضاف: إن محافظة درعا قدمت لمجلس بلدة الحارة 60 متراً مكعباً من المجبول الإسفلتي لترقيع وصيانة بعض الطرق وتحسين واقع الطريق الذي شهد أعمال تمديدات جديدة لشبكة مياه الشرب بالبلدة، مبيناً أن ورشات وآليات الخدمات الفنية أنجزت الأعمال، بإشراف مجلس البلدة ولجنة العمل الشعبي.

قاسم المقداد

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