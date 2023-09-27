معرض للتعريف بالتخصصات الجامعية في جمعية المبرة بدمشق

دمشق-سانا

بمشاركة نحو 130 متطوعاً وبهدف التعريف بأكثر من 50 اختصاصاً جامعياً بمختلف الفروع، إضافةً إلى المعاهد وشروط الالتحاق بها مع شرح وتوضيح كل إجراءات التسجيل، أقامت جمعية المبرة النسائية في مقرها بدمشق اليوم معرض التخصصات الجامعية.

رئيسة الجمعية مها دياب بينت في تصريح لـ سانا أن المعرض يهدف إلى تأمين رؤية واضحة عن التخصص الجامعي الذي يستعد له طالب الثانوية المقبل على الحياة الجامعية، مشيرةً إلى أن الجمعية تقدم الدعم المادي الشهري لأكثر من 100 طالب جامعي من الأيتام أثناء دراستهم الجامعية.

بدورها منسقة العمل الأهلي الدكتورة أمل محاسن أوضحت أن المعرض مميز لأنه يأتي في مرحلة انتقالية عند اختيار الشباب لتخصصاتهم الجامعية والتعرف على التخصص الذي يرغبون في إكمال تحصيلهم العلمي فيه.

ولفتت مسؤولة القسم التعليمي في الجمعية لينا طربين إلى أن المعرض يدعم مسار الطلاب الجامعيين الجدد ويعرفهم بالمواد الجامعية، ويقدم لهم منشورات كتابيةً تتضمن شرحاً حول كل اختصاص وفرص العمل التي يمكن أن تكون متوافرةً بحسب هذا الاختصاص، ليكون اختيارهم صائباً في مستقبلهم الدراسي.

عبادة قباني مدير العلاقات العامة في فريق لينك التنموي “المشارك بالمعرض” بين أن الفريق هو شبابي تطوعي يقوم على إنشاء علاقات بين مختلف الفعاليات الشبابية من جهة وبين مؤسسات سوق العمل من جهة أخرى، بهدف رفع مستوى العمل، مشيراً إلى أن عدد المتطوعين في الفريق يصل إلى 400 متطوع في مختلف جامعات دمشق.

المتطوع في البوابة التعليمية التفاعلية أيهم فيومي “مشارك” أوضح أنه يمكن للطلاب اختبار الميول الموجودة لديهم على موقع البوابة، وهو مقياس عالمي يساعد الطالب على اختيار التخصص الجامعي المناسب له بناءً على ميوله الشخصية، لافتاً إلى أن هدف البوابة مساعدة الطالب على اختيار تخصصه الجامعي بناءً على سوق العمل، بحيث يتعرف الطالب على الأساسيات التي تمكنه من معرفة متطلبات سوق العمل والتعرف على الإيجابيات والسلبيات في شخصيته.

يشار إلى أن جمعية المبرة النسائية للتنمية الاجتماعية وكفالة الأيتام تأسست عام 1945، وتعمل على دعم الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية نفسياً وتربوياً وتعليمياً وتأمين السكن البديل لهم.

مهند سليمان

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