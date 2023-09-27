الصين تعارض إدراج الولايات المتحدة كيانات صينية على قائمة مراقبة الصادرات

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم معارضة بكين الشديدة إدراج الولايات المتحدة كيانات صينية على قائمة مراقبة الصادرات بذريعة المشاركة في الأنشطة العسكرية أو العلاقات مع إيران أو روسيا.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة أن الولايات المتحدة أفرطت في توسيع مفهوم الأمن القومي وأساءت استخدام تدابير مراقبة الصادرات، واستخدمت سلطة الدولة لقمع الشركات غير الأمريكية والأفراد غير الأمريكيين وكلها أعمال نموذجية للقسر الاقتصادي والتنمر الأحادي.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور ووقف قمعها غير المبرر للشركات والأفراد الصينيين، مشيرًا إلى أن بلاده ستحمي بحزم حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

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