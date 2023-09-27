بهدف تأمين مياه الشرب… تغذية نحو 20 بئراً بخطوط كهرباء معفاة من التقنين في حماة

حماة-سانا

كشفت مديرة مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بحماة المهندسة سوسن عرابي عن تزويد عدد من آبار المياه في مركز المدينة بخطوط كهرباء معفاة من التقنين، بهدف تأمين مياه الشرب للأهالي.

وأشارت عرابي لمراسل سانا إلى أن سبب شح المياه في بعض أحياء المدينة هو عدم توافر الكهرباء اللازمة للضخ، لذلك تم تزويد عدد من الآبار بخطوط كهرباء معفاة من التقنين، مبينة أنه تمت تغذية آبار مياه الشرب في بعض مدن وبلدات وقرى ريف المحافظة بخطوط معفاة من التقنين.

وبينت عرابي أن العام الجاري شهد إقبالاً متزايداً من الأهالي على تفعيل تجربة تزويد آبار مياه الشرب بخطوط معفاة من التقنين من خلال العمل الشعبي مع وجود تجاوب ودعم كبير من قبل المحافظة في بلدات بسيرين وتومين والضاهرية وقمحانة وكفربهم وتيزين وطيبة الإمام ومعردس، لافتة إلى أن إجمالي الآبار التي تمت تغذيتها بخطوط معفاة من التقنين بلغ نحو 20 بئراً ساهمت في استقرار تأمين مياه الشرب بعدد كبير من التجمعات السكانية.

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