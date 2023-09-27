أسعار الذهب في السوق المحلية

دمشق-سانا

حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق في نشرتها الصادرة اليوم سعر غرام الذهب في السوق المحلية.

وبحسب النشرة: سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 725 ألف ليرة سورية وسعر شراء 724 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 621429 ليرة وشراء 620429 ليرة.

كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 27 مليوناً و225 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و 0112230766.

لؤي حسامو

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