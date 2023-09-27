الحوراني مكرماً في سلطنة عمان

مسقط-سانا

بمشاركة سورية أقيم في العاصمة العمانية مسقط حفل تكريم لكتاب المستقبل من المميزين في عدة أجناس وحقول أدبية، فيما كان الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية من بين المكرمين.

وتهدف الفعالية التي تضمنت تكريم باقة من الطلبة الفائزين والمدرسين والأدباء القائمين على رعاية الإبداع الأدبي للبراعم الواعدة إلى تحقيق الأهداف الثقافية والتربوية التي تنسجم مع “رؤية عمان 2040″، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

وتقديراً لجهودهم في دعم العمل الثقافي المشترك وتعزيز التفاعل الثقافي بين المثقفين في مختلف الدول العربية، قدمت الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان ورئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الشاعر سعيد الصقلاوي شهادة شكر وتقدير لكل من الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية، ولرؤساء الاتحادات والروابط والأسر العربية الذين حضروا الاحتفال.

من جانبه قام الدكتور حوراني بإهداء الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مجموعة من إصدارات اتحاد الكتاب العرب في أدب الطفل، كما قدم درع تكريم للشاعر الصقلاوي، تقديرا لجهوده في رعاية الأطفال المبدعين ودعم العمل الثقافي المشترك.

وزار وفد الأدباء جامعة السلطان قابوس ومركز الدراسات العمانية وقلعة نزوى ومتحف عمان عبر الزمان، وأكدوا ضرورة النهوض بالعمل الثقافي والمعرفي العربي ليكون قادراً على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة.

ضم الوفد رئيس اتحاد الكتاب في سورية الدكتور محمد الحوراني، والأمين العام لاتحاد الأدباء اللبنانيين الدكتور إلياس زغيب، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر أكرم الزعبي، ورئيس أسرة أدباء البحرين راشد نجم، ورئيس الأندية الثقافية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الدكتور محمد بودي، ورئيس اتحاد الكتاب السابق في تونس الدكتور صلاح حمادي، والباحث والأكاديمي الإيراني رسول بلاوي.

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