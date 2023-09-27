السياحة تعلن شروط التقدم لمفاضلة الدبلوم التقني العالي في الإدارة السياحية والفندقية

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي عن شروط التسجيل لمفاضلة الدبلوم التقني العالي في الإدارة السياحية والفندقية للعام الدراسي 2023- 2024 للتعليم العام والموازي، وذلك في مقر مركز التدريب السياحي والفندقي بدمر.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن التقدم لمفاضلة التعليم العام يبدأ في الأول من الشهر القادم ويستمر حتى يوم الخميس الواقع في الـ 5 منه، موضحة شروط التسجيل لخريجي مركز التدريب السياحي والفندقي لجميع الاختصاصات والمعاهد المتوسطة للعلوم السياحية والفندقية والجامعات السورية الحكومية الاقتصاد والحقوق والسياحة والآثار والمتاحف وإدارة الأعمال والتجارة والأدب الإنكليزي والمعاهد المتوسطة من اختصاصات “آثار ومتاحف وسكرتارية وتجاري”.

ومن شروط التسجيل ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 26 عاماً ولخريجي الجامعات 28 عاماً للذكور وألا يقل معدل التخرج عن 70 بالمئة ومعدل اللغة الإنكليزية عن 65 بالمئة بالنسبة للمركز والمعاهد وألا يقل معدل التخرج عن 65 بالمئة، ومعدل اللغة الإنكليزية عن 65 بالمئة لخريجي الكليات المذكورة ويستثنى خريجو كلية الأدب الإنكليزي من شرط معدل اللغة الإنكليزية.

أما التسجيل بمفاضلة التعليم الموازي فبينت الوزارة أنه يبدأ يوم الثلاثاء الواقع في الـ 10 من تشرين الأول ولغاية يوم الأحد الـ 15 منه، مبينة أنه لا يعد الطالب مقبولاً بشكل نهائي إلا بعد اجتياز فحص المقابلة الشخصية وامتحان اللغة المفاضل عليها شفهياً بنجاح.

ويمكن الاطلاع على باقي شروط التسجيل عبر الموقع الرسمي للهيئة ووزارة السياحة.

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