القوات الروسية تعزز مواقعها في مقاطعة خاركوف

موسكو-سانا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف أن القوات الروسية حققت تقدماً جيداً في الآونة الأخيرة وعززت مواقعها في المعاقل الأوكرانية السابقة بالمنطقة.

وقال غانتشيف في حديث لقناة روسيا 24 تم بثه اليوم: “سيطر العسكريون الروس على مواقع استراتيجية لمواصلة التحرك إلى الأمام في المقاطعة”، موضحاً أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك الدائرة هناك.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أعلن أمس أن القوات الروسية تمكنت من توسيع منطقة سيطرتها بالقرب من قريتي سينكوفكا وبيتروبافلوفكا في منطقة كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في مناطق التجمعين السكنيين بيريستوفويه ونوفوسيولوفسكويه بلغت نحو 50 شخصاً بين قتيل وجريح.

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