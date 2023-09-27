زاخاروفا: الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول تم بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية

موسكو- سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول في الـ 22 من الشهر الجاري تم بالتنسيق الوثيق مع وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية اليوم: إنه “ليس هناك أدنى شك في أن هذا الهجوم الذي تعرضت له سيفاستوبول تم التخطيط له مسبقًا باستخدام وسائط المخابرات الغربية ومعدات الأقمار الصناعية لحلف شمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع”، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تهدف إلى ترهيب الناس وبث الذعر في مجتمعنا وصرف الانتباه عن المحاولات الفاشلة للهجوم المضاد من قبل القوات الأوكرانية.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية تصدت منذ عدة أيام لهجوم صاروخي أوكراني استهدف مدينة سيفاستوبول وميناءها في شبه جزيرة القرم.

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