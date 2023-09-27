SCS-NET
الشريط الإخباري

بعد أسابيع من المطالبة برحيله… السفير الفرنسي لدى النيجر يغادر نيامي

2023-09-27

نيامي-سانا

غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه العاصمة نيامي صباح اليوم، بعد أسابيع من مطالبة حكومة البلاد برحيله.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر قوله: “غادر السفير وستة من معاونيه مدينة نيامي”، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

ومنذ نهاية آب الماضي، تطالب الحكومة النيجرية بمغادرة إيتيه، بعد أن تم تجريده من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه.

ويوم الأحد الماضي أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيضاً أن بلاده ستسحب جنودها الموجودين في النيجر، والبالغ عددهم 1500 تقريباً بحلول نهاية العام، بعدما كانت الحكومة النيجرية طالبت بذلك أيضاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

سلطات النيجر: فرنسا تنشر قواتها استعداداً لتدخل عسكري

نيامي-سانا كشفت سلطات النيجر عن قيام فرنسا بنشر قواتها في عدد من دول غرب إفريقيا

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved