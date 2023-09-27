أذربيجان: 192 عسكرياً قتلوا خلال العملية العسكرية في قره باغ

باكو-سانا

أعلنت وزارة الصحة الأذربيجانية اليوم مقتل 192 عسكرياً أذربيجانياً، وإصابة 511 آخرين أثناء العملية العسكرية التي قام بها الجيش في إقليم قره باغ الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة تاس عن بيان للوزارة جاء فيه أنه “خلال إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية في قره باغ قتل 180 من عسكريي وزارة الدفاع، و12 من أفراد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية”.

وتابع البيان: إن 511 عسكرياً أصيبوا بجروح مختلفة، مشيراً إلى مقتل مدني وإصابة آخر أثناء العملية، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد هويات 11 شخصاً من القتلى بعد الدراسات الجينية التي يجريها خبراء الطب الشرعي.

وكانت السلطات في ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ أعلنت في وقت سابق عن مقتل 213 شخصاً في الإقليم خلال العملية العسكرية الأذربيجانية.

يذكر أنّ أذربيجان شنّت في الـ 19 من أيلول الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ”إجراءات لمكافحة الإرهاب”، فيما اعتبرت أرمينيا ذلك “عدوانا”، وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

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