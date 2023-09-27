إنتاج أكثر من 30 ألف طن شوندر سكري في منطقة الغاب

حماة- سانا

أنهى فلاحو منطقة الغاب بمحافظة حماة عمليات قلع محصول الشوندر السكري وتسويقه للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف لمراسل سانا أن الكمية النهائية المنتجة من الشوندر السكري بلغت 30 ألفاً و 473 طناً من إجمالي المساحة المزروعة هذا الموسم والبالغة 831 هكتاراً، مبيناً أنه تم تسويق 21473 طناً من المحصول المنتج إلى معمل سكر سلحب، فيما تم بيع نحو 9000 طن بشكل مباشر لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

ولفت زروف إلى أن إنتاج الشوندر السكري في منطقة الغاب تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن منطقة الغاب تنتج حالياً معظم إنتاج سورية من هذا المحصول.

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