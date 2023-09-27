بريطانيا تسمح بتطوير حقل روزبانك للنفط والغاز ببحر الشمال

لندن-سانا

أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لشركة إكوينور لتطوير حقل روزبانك للنفط والغاز ببحر الشمال رغم نداءات ومطالبات نشطاء البيئة بوقف تطوير هذا المشروع.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة الانتقالية لبحر الشمال قولها: “وافقنا اليوم على خطة تطوير حقل روزبانك بما يسمح للمالكين بالمضي قدماً في مشروعهم”.

ومن المزمع أن تستثمر إكوينور التي تمتلك حصة أغلبية في روزبانك أحد أكبر حقول النفط والغاز غير المطورة على الجرف القاري لبريطانيا 3.8 مليارات دولار جنباً إلى جنب مع شريك لها لتطوير الحقل.

ومن المرجح أن يشعل هذا الإعلان الجدل من جديد حول استراتيجية بريطانيا بشأن تغير المناخ، بعد أن قام رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بتخفيف خطط البلاد لتحقيق هدف الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، في وقت يطالب فيه نشطاء البيئة حكومة حزب المحافظين بوقف تطوير مشروع روزبانك ويقولون: إنه يتعارض مع خطة الوصول بالاقتصاد إلى صافي انبعاثات صفري.

ومن المتوقع أن ينتج الحقل 300 مليون برميل من النفط خلال عمره الافتراضي.

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