توضيحات حول الاستفادة من خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين الإلكترونية

دمشق-سانا

أوضحت وزارة الاتصالات والتقانة أنه للاستفادة من خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين في منظومة إنجاز المعاملات الإلكترونية يجب أن يكون مقدم طلب الحصول على الخدمة هو نفسه صاحب الحساب على الموقع الإلكتروني للمكتب القنصلي، وذلك لاعتماد الموقع البيانات المدخلة عند إنشاء الحساب كبيانات لمقدم الطلب في الحقول المخصصة لها.

وجاء التوضيح في منشور لوزارة الاتصالات والتقانة في صفحتها الرسمية على فيسبوك، بينت فيه أن خدمات التجنيد المقصودة “التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالإقامة ودفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة وتسهيلات زيارة المغتربين”، وأن جميع هذه المعاملات يتم إنجازها من خلال المكتب القنصلي الإلكتروني خلال 7 أيام عمل فعلي باستثناء خدمة تسهيلات زيارة المغتربين فهي تحتاج إلى 15 يوم عمل فعلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للسوريين المغتربين المكلفين بخدمة العلم الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 عاماً و41 عاماً الاستفادة من جميع الخدمات المذكورة أعلاه باستثناء دفع بدل فوات الخدمة، فالاستفادة منها متاحة فقط للمغتربين السوريين المكلفين الذين أتموا الـ 42 عاماً، كما أن خدمة تسهيلات زيارة المغتربين والتي تم إطلاقها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري تتيح للمغتربين المتخلفين عن أداء خدمة العلم وغير المدعوين للخدمة الاحتياطية التقدم للاستفادة منها.

ويتيح المكتب القنصلي الإلكتروني إمكانية التواصل مع المكلفين السوريين الموجودين خارج سورية، واستلام الشكاوى الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني E-CONSULAR@MOFAEX.GOV.SY ، كما يمكنهم الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالخدمات التجنيدية من خلال دليل المعاملات على موقع المكتب الإلكتروني.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة -الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الدفاع (مديرية التجنيد العامة، ووزارة الخارجية والمغتربين) المكتب القنصلي الإلكتروني أطلقت مجموعة الخدمات المذكورة أعلاه في الرابع من شهر أيلول الجاري لتقديمها بأقل زمن وأبسط طريقة ممكنة وبما يلبي حاجة المواطن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency