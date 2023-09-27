انتعاش قوي لأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال آب الماضي

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء بالصين اليوم انتعاشا قوياً لأرباح الشركات الصناعية الكبرى بالصين، خلال شهر آب الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الهيئة إن الأرباح ارتفعت بنسبة 17.2 بالمئة في آب الماضي مقارنة عما كانت عليه بالعام السابق، حيث جاءت زيادة الأرباح المذكورة مقارنة بانخفاض بنسبة 6.7 بالمئة و8.3 بالمئة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين على التوالي.

كما وصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 4.66 تريليونات يوان بانخفاض قدره 11.7 بالمئة على أساس سنوي مع تقلص وتيرة الانخفاض بنسبة 3.8 نقاط مئوية عن الأشهر السبعة الأولى.

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