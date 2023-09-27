نيبينزيا: ألمانيا والدنمارك والسويد تتستر على تورط أمريكا بتفجير السيل الشمالي

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن ألمانيا والدنمارك والسويد يتسترون على تورط أمريكا بتفجير خطي غاز السيل الشمالي بهدف حمايتها .

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن نيبينزيا قوله: ” بما أن ألمانيا والدنمارك والسويد مكلفون بحماية تورط شقيقهم الأكبر وراء المحيط، فإن أيدي المحققين هناك مقيدة وأعينهم مغلقة”.

ولفت نيبينزيا إلى ما قاله الصحفي الأمريكي سيمور هيرش عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس حيث صدرت تعليمات لأجهزة المخابرات الأمريكية والألمانية للتوصل إلى رواية بديلة للأحداث وتسريبها تدريجيا إلى وسائل الإعلام، موضحا ” أن هذا ما يفعلونه الآن” لكنها مجرد افتراءات تظهر بشكل غير قابلة للتصديق.

وكان هيرش أكد في وقت سابق اليوم في مقالة نشرتها منصة “سبستاك” أن إدارة بايدن اختارت كهدف لها تفجير خطي غاز السيل الشمالي، لأنه من السهل مهاجمتهما، وإنكار تورطها في ذلك.

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