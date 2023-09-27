إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من الجهات التابعة لوزارتي الدفاع والتعليم العالي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات مرتبطة بوزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز والعلاوات للعاملين في الإدارة المركزية بوزارة الدفاع ومؤسستي المساحة والدم والصناعات الطبية ومديرتي الأرصاد الجوية والدفاع المدني على أن يناقش نظام التحفيز للعاملين في باقي الجهات لاحقاَ.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التنمية الإدارية في الإدارة العامة لوزارة الدفاع الدكتور باسل علاء الدين أن نظام التحفيز الوظيفي شمل تقريباً علاوات تشجيعية لـ 140 عاملاً في الإدارة المركزية وحوافز وعلاوات لـ 103 عمال في المؤسسة العامة للمساحة و546 عاملا في المديرية العاملة للأرصاد الجوية و495 عاملاً في المديرية العامة للدفاع المدني.

وأشار المكلف بتسيير مديرية التنمية الإدارية في المديرية العامة للأرصاد الجوية فداء معلا إلى أن اللجنة أقرت أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في المديرية مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في الاجتماع، بينما لفت عضو اللجنة الفرعية للحوافز في المديرية العامة للأرصاد الجوية هاشم شربا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة عمل المديرية والطرق والأساليب الممكنة لرفع سوية العمل والحفاظ على الكوادر، وخاصة أنه يتم إعدادهم في الخارج في ظل عدم وجود هذه الاختصاص في الجامعات السورية.

ووفق رئيسة دائرة التدريب والتأهيل في مديرية التنمية الإدارية بالمؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية شريهان رسلان فإن نظام التحفيز الوظيفي للعاملين الفنيين والإداريين في المؤسسة يشمل 93 عاملاً من أطباء وصيادلة وقاطفي الدم ومخبريين و106 إداريين.

وبالنسبة للجهات التابعة لهيئة التخطيط والتعاون الدولي فقد أقرت اللجنة المركزية بحضور رئيس الهيئة الدكتور فادي سلطي الخليل نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الإدارة المركزية ومركزي التدريب على اللغتين الإنكليزية والفرنسية ومعهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي مع استكمال بيانات المديريات التابعة للهيئة.

ولفت معاون رئيس الهيئة فضل الله غرز الدين إلى أن نظام التحفيز الوظيفي يشمل 189 عاملاً في الإدارة المركزية و20 عاملاً في مركز التدريب على اللغة الفرنسية و30 عاملاً في مركز التدريب على اللغة الإنكليزية و18 عاملاً في معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي و91 عاملاً في المديريات الفرعية للهيئة في المحافظات.

كما أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمستشفى الكندي الجامعي بحلب والهيئة العامة لمستشفى حلب الجامعي مع الأخذ بالتعديلات التي نوقشت في الاجتماع.

وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.

محمد السليمان

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