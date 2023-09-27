إشبيلية يفوز على ألميريا بخماسيّة

مدريد-سانا

حقق فريق إشبيلية فوزاً كبيراً على حساب ضيفه ألميريا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح إشبيلية في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة الـ 7 ودودي لوكيباكيو في الدقيقة الـ 8 وسوسو في الدقيقة الـ 38.

وفي الشوط الثاني أضاف ايريك لاميلا الهدف الرابع في الدقيقة الـ 51 فيما سجل لألميريا لويس خافيير سواريز في الدقيقة الـ 71 من ركلة جزاء قبل أن يأتي الهدف الخامس في الدقيقة الـ 92 عن طريق كيكي سالاس.

وبذلك رفع اشبيلية رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي رصيد ألميريا نقطتين من دون أن يحقق أي فوز.

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