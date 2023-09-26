قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في مدينتي بيت لحم والقدس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيين اثنين في مدينتي بيت لحم والقدس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً قرب مدخل مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت آخر عقب اقتحامها البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية العوجا شمال شرق مدينة أريحا وانتشرت في شوارعها وعلى مفترق الطرقات الرئيسية.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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